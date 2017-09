De eerste beelden van Heidi Klums betaalbare supermarktcollectie zijn er

Twee maanden geleden werd bekend dat Heidi Klum en Lidl de handen ineen slaan voor een betaalbare modecollectie. En net zijn de eerste beelden binnengekomen! Luipaardjurken, blauwe pakken, glitterjasjes, tassen… Met de collectie zegt de supermarktketen mode aan te willen bieden die exclusief, maar vooral ook betaalbaar is. Alles kost tussen de 7 en 35 euro, met uitzondering van een leren biker vest dat €49,99 is.

“We wilden mode betaalbaar houden voor iedereen”, zegt woordvoerster van Lidl, Isabelle Colbrandt bij Het laatste nieuws. Met het Duitse topmodel had Lidl een “snelle match” omdat “haar idee dat fashion niet duur hoeft te zijn, perfect aansluit bij dat van ons”.

Wie zich zorgen maakt dat zo’n goedkope collectie niet verantwoord kan zijn, vergist zich, zegt Isabelle. De kleding zou ook duurzaam zijn vervaardigd. “Alles is in Tsjechië, China en Bangladesh gemaakt onder correcte omstandigheden. We hebben duidelijke verdragen afgesloten waar de producenten zich aan moeten houden.”

Wij hebben ons oog alvast laten vallen op deze prachtige shawl…

Mocht je met een slaapzak voor de deur willen liggen om als eerste bij de kassa te staan met in je handen een nieuwe garderobe… De collectie van Heidi Klum ligt op 18 september in de Nederlandse filialen en is ook te koop in de online shop van Lidl. De lancering vindt plaats op een flink aantal verkooppunten; in maar liefst 28 landen wordt de kleding bij 10.000 supermarkten verkocht.

Heidi Klum kan trouwens blijkbaar alles… In de video hierboven schittert ze in een danswedstrijd bij Jimmy Fallon.

Bron: Het laatste nieuws, Grazia. Beeld: Getty

