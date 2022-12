Beenwarmers maken een comeback: dit is hoe je ze draagt

Dit is hoe je beenwarmers op een stijlvolle manier draagt.

Beenwarmers en balletcore

Allereerst is het goed om te weten waar deze trend zo plotseling vandaan komt: dit heeft alles te maken met de stijl balletcore. Zoals de naam al doet vermoeden is deze stijl gebaseerd op de esthetiek van de balletwereld. Op de catwalk van grote modehuizen als Miu Miu zagen we dit jaar tule tutu’s, maillots, ballerina’s én beenwarmers voorbij komen.

Zo draag je ze

De tijd van felgekleurde beenwarmers onder een aerobics-pak is voorbij. Tegenwoordig draag je beenwarmers boven je ballerina’s, sneakers, pumps of loafers. Het liefst heb je een warme, wollen variant die goed opvalt. Je draagt ze onder een jurk of rok (met panty) of gewoon over je legging. Dat staat helemaal niet zo gek. Kijk zelf maar.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Solange (@solangeknowles) op 3 Dec 2022 om 11:27 PST

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door SimpLy... (@simply_japan) op 3 Dec 2022 om 11:38 PST

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door ᕙ༼*◕_◕*༽ ♥ ʟɪɴᴅsᴀʏ ᴠʀᴄᴋᴏᴠɴɪᴋ (@linmick) op 3 Dec 2022 om 11:23 PST

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Bella 🦋 (@bellahadid) op 3 Dec 2022 om 11:33 PST

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door ᕙ༼*◕_◕*༽ ♥ ʟɪɴᴅsᴀʏ ᴠʀᴄᴋᴏᴠɴɪᴋ (@linmick) op 3 Dec 2022 om 11:34 PST

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door MARIAH | Fashion Inspo (@mariahsantiago__) op 3 Dec 2022 om 11:37 PST

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Mary Ann🇱🇨 (@annjeeek) op 3 Dec 2022 om 11:27 PST

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door SOFIA COELHO (@sofiamcoelho) op 3 Dec 2022 om 11:28 PST

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door H🦢🩰 (@prettyangelgirl333) op 3 Dec 2022 om 11:24 PST

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Michelle Li (@himichelleli) op 3 Dec 2022 om 11:34 PST

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Chase Marie Wise (@chasemarieee) op 3 Dec 2022 om 11:35 PST

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door VALERIE SANDERS (@valerie_sanders) op 3 Dec 2022 om 11:37 PST

