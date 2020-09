7 belangrijke tips voor het aanbrengen en dragen van rode lippenstift

Wie houdt er nou niet van het dragen van rode lippenstift? Rode lipstick heeft een magisch effect. We weten natuurlijk dat de kleur rood iets teweeg brengt bij mensen.

Om te voorkomen dat de lippenstift too much wordt, zijn er acht ‘regels’ opgesteld om je rode lippen voor het leven te perfectioneren.

1. Denk aan de rest van je make-up

Wanneer je rode lippenstift draagt, is het dan nog mooi om roze blush te dragen? Jawel, menen de experts, zolang het natuurlijk wordt aangebracht. Geen dikke laag dus, maar subtiel. Denk aan roze wangen, rode lippen en eyeliner.

2. Gebruik lipliners



Wil je dat je rode lippenstift goed blijft zitten, dan kun je je lippen het best eerst omlijnen en een beetje inkleuren met rode lipliner. Dit is momenteel een van de best verkochte rode lippotloden op Bol.com: