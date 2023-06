Bernadette (57): “Ik voel me nog te jong voor grijs haar”

Bernadette Groot • 57 jaar

• verkoopster/ontwerpster

• getrouwd met Raymond

• een zoon (23) en twee dochters (22 en 21)

• lengte: 1.68 m.

• kledingmaat: 40

“Ik heb het best moeilijk met ouder worden. Lichamelijke ongemakken en het feit dat jongeren je als oud zien, vind ik gewoon niet leuk. Ook voel ik me nog te jong om grijs haar te hebben. Ik heb vroeger als docent ook mijn eigen kinderen lesgegeven en zag hen daardoor veel. Ze zijn nu allemaal het huis uit en ik heb last van het legenestsyndroom. Gelukkig hebben we een hechte band en komen ze in het weekend vaak thuis.”

Inge van der Plas (54) is eigenaar van Rob Peetoom Hair + Beauty Haarlem en heeft haar eigen wenkbrauwmerk: INGEbrows. Vol passie geeft ze mensen een boost en vooral een eigen personality. Inge over Bernadette “Bernadette heeft moeite met haar leeftijd. Maar daar hoeft ze zich met haar leuke uitstraling geen zorgen over te maken. Wel is haar haar iets te lang, dat staat wat lijzig. Ik knip het in een bob met lange lagen, kijk eens hoe mooi! Verder wordt de kleur iets donkerder en dieper en fris ik het geheel op met highlights. Tip: als Bernadette haar haar eerst droogblaast, kan ze daarna met met de ghd Glide Hot Brush makkelijk een mooie krul maken.”

Liselotte Admiraal (38) is mode- en beautystylist. Ze werkt al jaren voor verschillende tijdschriften en kledingmerken. Liselotte zoekt bij vrouwen altijd naar hun allermooiste versie. Liselotte over Bernadette “Bernadette houdt van sportieve kleding met een klassieke twist. Met dat in mijn achterhoofd heb ik een jeans met een wat wijdere pijp voor haar meegenomen. Dat is ze niet gewend, maar wat staat-ie haar geweldig! Het jasje en de bloes zijn het klassieke element. Om een vlotte uitstraling te krijgen, kun je de kraag van de bloes het best onder de revers van het jasje dragen.”

Linnen overhemdjurk met ceintuur € 149,95 (Expresso), sandalen € 69,95 (Tamaris), tas € 22,99 (C&A) Jumpsuit € 49,99 (Lolaliza), sneakers € 140,- (Tamaris) Jasje € 69,99 en jeans € 39,99 (Mango), bloes € 125,- (Fifth House), sandalen € 69,95 (Tamaris)

Een week later

“Mijn dochters vonden me écht zeven jaar jonger. Maar het grootste compliment kreeg ik van mijn zoon die een carrière als model wel voor me zag weggelegd. Hoe leuk is dat!”

Styling: Liselotte Admiraal, Nikki Gillissen (ass). | Haar en make-up: Team Rob Peetoom, Inge van der Plas, | kleur en visagie: Sylvana Blikman, Floor Wiebrens, Anna van Zunderd. | Met dank aan: INGEbrows, Kérastase, Redken, O.P.I en Ilia. | Fotografie: Jeannette Huisman.