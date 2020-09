Droog, dof en beschadigd haar? Met deze tips geef je je haar na de vakantie een boost

Femke (40) is freelance journalist. Ze woont met Oscar en zoon Nathan (7) in Amsterdam. Iedere week schrijft ze in Libelle wat haar bezighoudt. Deze week: van alternatieveling naar huisvader.

Ik kreeg verkering met een jongen die wars was van burgerlijkheid. Hij liep in alternatieve kleren, zijn huis was gevuld met meubels die hij van straat had gesleept en als ik (toen 23) begon over pensioenopbouw, lachte hij me vierkant uit. Dat ik daarmee bezig was. Nee, reizen maken moesten we, dwarsdenken zouden we. We zijn nu zeventien jaar verder en in mijn hoofd is