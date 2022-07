Beschermt een dure zonnebril beter tegen de zon dan een goedkope?

Maakt dat voor je ogen nou echt uit, zo’n peperduur exemplaar? Of beschermt een bril van een paar euro net zo goed?

Dure zonnebrillen versus goedkope

Dat uv-straling niet goed is voor je huid hoeven we je waarschijnlijk niet te vertellen. Maar wist je dat diezelfde straling ook hartstikke slecht is voor je ogen? Je kunt er op latere leeftijd zelfs slechtziend van worden. Een goede zonnebril kan dus echt geen kwaad. Moet je daar dan meteen een flinke klap geld voor betalen?

CE-logo

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: nee, een zonnebril hoeft niet duur te zijn om je ogen goed te beschermen. Let bij het kopen van een bril wel op dat er een CE-logo op de bril staat. De CE-markering heeft een cijfer tussen de 0 en de 4 en dit getal vind je meestal op de binnenkant van het brillenpootje. Het Oogfonds raadt een CE-markering aan van minimaal 3 aan.

UV400

Als een bril geen CE-markering heeft, zullen de donkere glazen wel zonlicht tegenhouden, maar niet het schadelijke UV-licht. Waar je ook op kunt letten is of er 100% UV of UV400 bij of op de bril staat. Dit betekent dat de bril 100% oogbescherming heeft.

Let hier ook op

En dat is niet het enige waar je op moet letten bij je zoektocht naar een goede zonnebril. Net zo belangrijk: de bril moet goed aansluiten op je gezicht. Als er te veel ruimte tussen je gezicht en de glazen zit, dan valt het licht er alsnog doorheen.

Waarom zo duur?

Als er geen verschil zit tussen dure en goedkope zonnebrillen: waarom zijn sommige brillen dat zo prijzig? Dat komt omdat grote Italiaanse fabrieken – van merken als Chanel en Armani – een machtspositie hebben op de markt. Zij kunnen in feite de prijzen bepalen. Je betaalt dus niet voor de kwaliteit van de glazen, zo’n keurmerk is immers niet duur, maar puur en alleen voor het merk.

Bron: Oogfonds, Radar