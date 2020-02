Dit zijn de beste beha's voor kleine borsten

Lang leve onze kleine borsten! Ze maken ons niet alleen wie we zijn, de keuze beha’s is ook oneindig. Eentje zonder beugel of een bralette: we kunnen ze allemaal zonder problemen dragen.

Maar tussen die reuzecollectie beha’s, bestaat er een grote kans dat je vanochtend weer je favoriete beha uit de kast geplukt hebt. Gewoon, omdat die toch echt het lekkerst zit. Mocht dat zo zijn, dan heb je wellicht de verkeerde modellen in huis.

Omvangsmaat + cupmaat

Stress, je gewicht, hormonen en noem maar op beïnvloeden je cupmaat. Waar je het ene jaar nog 90B had, kun je het jaar erop prima ineens 80 C hebben. Laat dus regelmatig (ongeveer om de 6 maanden) je cupmaat meten om de perfecte beha te vinden. Of meet het zelf; alles wat je nodig hebt is een meetlint.

Je omvangsmaat meet je door het meetlint direct onder je borsten te doen in ontspannen toestand. Voor je cupmaat doe je het meetlint rondom je borsten op de hoogte waar ze het volst zijn. Let er daarbij op dat het meetlint op je rug op dezelfde hoogte zit als aan de voorkant van je lichaam. Vervolgens kun je berekenen wat je maat is.

Vollere borsten willen

Wil je dat je borsten voller ogen? Dan is een push-up beha niet de enige oplossing. Een balconette beha geeft je borsten ook een mooi decolleté zonder dat er dus extra stof in je beha zit. Is de beha te groot? Kies dan eerder voor een kleinere omvang en niet de cup, deze zorgt namelijk ook een kleinere cup. Maar natuurlijk is dit even uitproberen waarbij je je vooral niet teveel moet vasthouden aan de maat die je in je hoofd hebt. Ook zorgen felle kleuren ervoor dat je borsten groter lijken.

Alle borsten zijn anders

Maar natuurlijk wil niet iedereen voller ogende borsten. En gelukkig maar staan eigenlijk alle beha’s mooi bij kleine borsten. Toch zijn er wel een paar varianten die voor jouw type borsten het best zijn. Dit is een kwestie van uitproberen en experimenteren net zo lang tot je een beha hebt gevonden die perfect is voor jou. Als je borsten bijvoorbeeld verder uit elkaar staan, is een push-up vaak de perfecte manier om meer decolleté te creëren. Maar als je een rondere vorm borsten hebt, kun je beter gaan voor een triangelmodel.

Zo zie je maar weer: er zit een hele theorie achter om de perfecte beha te vinden. Gelukkig verlichtten we het zoekwerk al een beetje voor je door de beste beha’s voor een kleine cupmaat op een rijtje te zetten. Maar onthoud: ga vooral voor wat voor jou het beste werkt.

Wist je dat ruim 70% van de Nederlandse vrouwen de verkeerde bh maat draagt? Françoise licht daarom nogmaals toe hoe je de perfecte vindt:

Beeld: iStock