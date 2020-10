Tijdens het afscheidsfeestje van haar moeder Babs breekt er iets in Maud. Ze begint ineens te huilen terwijl iedereen meezingt met de Franse chansons die de kinderen afspelen voor oma.

Ik vlucht naar de keuken om mijn tranen te verbergen. Terwijl ik tegen het aanrecht leun en probeer mijn ademhaling onder controle te krijgen, voel ik een hand op mijn rug.

“Gaat het, Maud?”

Het is niet de stem van Koen, die ik had verwacht, maar van mijn zus. “Ja, sorry, het gaat wel.” Ik draai me naar haar om en zie dat zij het ook moeilijk heeft.

“Het is rot hè?”, zeg