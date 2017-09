De beste make-uptips voor in de lucht: stewardess deelt haar beautygeheimen

Het maakt niet uit hoe lang een vlucht duurt, de stewardessen van Emirates zien er áltijd piekfijn uit. Maar hoe kan het dat hun make-up zelfs tijdens lange afstandsvluchten zo mooi blijft? En hoe voorkomen ze dat hun huid uitdroogt? Emirates stewardess Mirelle Diniz onthult haar ultieme beautytips.

Zo zijn droogshampoo en een hydraterende créme volgens haar echte musthaves, maar ze heeft ook wat minder voor de hang liggende make-uptips.

Foundation in poedervorm

”Ik gebruik altijd foundation in poedervorm tijdens een vlucht, om te voorkomen dat mijn make-up halverwege afbrokkelt,” vertelt de stewardess aan de Dailymail. Een foundation in poedervorm heeft ook nog eens het voordeel dat je niet daarna je gezicht nog hoeft af te poederen. Ook een waterproof concealer is volgens Diniz een echte musthave: ”Zo’n concealer maakt echt een wereld van verschil voor je gezicht. Ik gebruik er eentje van Catrice.”

Lippenbalsem

Als er iets is waar Emirates-stewardessen om bekendstaan, dan is het wel hun perfecte rood gestifte lippen. Diniz zweert hiervoor bij de Sephora Cream Lip Stain 01. ”Zelfs als ik een vlucht heb van dertien uur hoef ik mijn lippen dan niet bij te werken.” Om droge lippen in het vliegtuig te voorkomen smeert ze elke dag haar lippen in met lippenbalsem. Daarnaast heeft ze altijd nagellakremover doekjes mee voor het geval haar nagellak schilfert. ”De doekjes zijn perfect om mee te reizen en je hoeft niet bang te zijn dat er remover gaat lekken in je bagage.”

Een bericht gedeeld door Mirelle Diniz (@mirellediniz) op 17 Mei 2017 om 3:35 PDT

Billencrème

Al dat vliegen is natuurlijk niet heel bevorderlijk voor je huid, maar ook daar heeft Diniz iets op gevonden. ”Het klinkt misschien een beetje gek maar als ik mijn huid na een vlucht een boost wil geven dan gebruik ik wat billencrème voor baby’s onder mijn ogen en lippen.” Alcohol en drankjes met cafeïne kun je volgens haar beter vermijden tijdens een vlucht. ”Zo voorkom je dat je huid gaat uitdrogen. Ik drink daarom altijd heel veel water als ik aan het werk ben.”

Een bericht gedeeld door Mirelle Diniz (@mirellediniz) op 5 Aug 2017 om 12:07 PDT

Een bericht gedeeld door Mirelle Diniz (@mirellediniz) op 29 Nov 2016 om 4:16 PST

Een bericht gedeeld door Mirelle Diniz (@mirellediniz) op 6 Jun 2016 om 5:08 PDT

Bron: Dailymail. Beeld: Instagram