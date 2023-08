Bestrijd eelt op je voeten mét dit skincare product

Eelt is een verdikte laag van de opperhuid. Misschien vind je het niet zo mooi, maar het is wel handig: het werkt namelijk als een natuurlijke beschermlaag van de huid tegen schadelijke invloeden van buitenaf. Eelt zorgt er dus voor dat je huid minder snel stuk gaat.

Het is doodnormaal; we hebben allemaal wel ergens eelt. Toch kan het wel vervelend zijn. De eeltlaag kan wel gevoelig zijn en er kunnen zelfs scheurtjes of kloven ontstaan als het eelt erg dik wordt. Maar met dít skincare product kun jij het makkelijk bestrijden.

Exfoliators voor je gezicht én voeten

Exfoliators met betahydroxyzuren (BHA’s) en Alfa Hydroxyzuren (AHA’s) staan in de beautyscene bekend om je huid egaler te maken. Ze zijn niet alleen geweldig voor je gezicht, maar je voeten zijn er óók dol op.

Waarom werkt het ook goed voor je voeten?

Net als het gezicht kunnen de voeten ook last hebben van opbouw van dode huidcellen. Exfoliators werken diep in de poriën en zijn geweldig in het oplossen van dode huid en talg. Voor je voeten betekent dit een effectieve manier om die eeltlagen te verminderen.

Zeg maar dag tegen eelt met deze routine

1. Voetenbad: Warm water, een beetje zeep en... relax. Week je voeten zo’n 15 minuten.

2. BHA aanbrengen: Droog je voeten en breng de exfoliator royaal aan. Laat het even intrekken.

3. Crème erover: Sluit af met een dikke, voedende voetcrème. Geef je voeten wat extra liefde met een smeuïge crème vol ureum. Het smeren van ureum is een fijne aanvulling, omdat het ook licht exfoliërend werkt, maar ook voor extra hydratatie zorgt. Dubbele winst dus. Of zoek naar een voetcrème die rijk is aan bijvoorbeeld sheaboter, mangozaadboter en jojobaboter.

Trek eventueel katoenen sokken aan en laat de magie ‘s nachts werken. De sokken helpen je het vocht vast te houden, waardoor het nóg beter werkt.

Hoe voorkom je eelt onder je voeten?

Eelt helemaal voorkomen, wordt lastig. Gelukkig kun je genoeg doen om eelt te voorkomen. Begin met het dragen van de juiste schoenen: passend, ademend en vooral niet knellend. Vergeet die keiharde zolen en draag niet te vaak hakken – je voeten zullen je dankbaar zijn. Daarnaast verdienen je voeten sokken die ademen; denk aan katoen of bamboe. En natuurlijk, blijf ze verwennen met hydratatie. Zo houd je je voetjes zacht en eeltvrij.

Geen exfoliator in huis maar wil je toch je eelt verwijderen? Met déze tips lukt het ook. En anders kun je natuurlijk altijd naar een pedicure gaan. Zeker als het eelt wat dikker is, is het slim om een expert in te schakelen.

Voetschimmel is nóg zo’n vervelend kwaaltje. Maar wie weet kom je er met dit huismiddel vanaf.

Bron: Sproet online