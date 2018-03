Dit zijn de drie bestverkochte zelfbruiners op Bol.com

Afgelopen weekeinde konden we er – onverwacht – al even aan snuffelen: lekker lenteweer! Dat riep al voorzichtig om kortere broeken en misschien ook wel een rok? Dan is het wel lekker om zonder melkflessen rond te kunnen paraderen.

Even zelfbruiner scoren dus! Qua zelfbruiners is er ontzettend veel keuze: in crème- of sprayvorm, voor donkerdere benen of een subtiele glans, met een geurtje of juist lekker neutraal… Zie jij door de bomen het bos ook niet meer? Dan is het misschien fijn om te weten wat anderen kochten. We zetten de top 3 van online warenhuis Bol.com op een rijtje – voor ieder (en voor elke prijs) wat wils:

1. Marc Inbane Natural Tanning Spray Zelfbruiner (200 ml) – 44,95

2. L’Oréal Paris Sublime Bronze Zelfbruinende Crème (150 ml) – 8,99

3. Whitetobrown Spray Tanning Mist (200 ml) – 27,50

En om het je helemaal makkelijk te maken: hieronder kun je ze aanschaffen.

Iedere dag de leukste berichten van Libelle in je mailbox? Dat kan! Abonneer je op een van onze gratis nieuwsbrieven.