Bruiloften zien er in tijden van corona heel anders uit dan normaal. Nu een extravagante bruiloft door het coronavirus niet mogelijk is, lijken bruiden ook flink wat geld te besparen op hun bruidsjurk.

Uit het 2020-trendrapport van webshop Asos blijkt namelijk dat de betaalbare trouwjurken van de Asos Wedding Collection dit jaar populairder zijn dan ooit. En zo gek is dat niet, want ze bieden onwijs mooie, sprookjesachtige trouwjurken in verschillende modellen aan. Ze zijn spotgoedkoop en zien er kwalitatief goed uit.

Best verkochte bruidsjurk

De best verkochte bruidsjurk is het Sophia-model met kanten mouwen en open rug in boho-stijl. Deze jurk werd in 2020 maar liefst 14.00 keer verkocht. Tijdens de lockdown werd er zelfs om de drie minuten een exemplaar van de jurk verkocht. Dat snappen wij wel, want voor 187 euro heb je ‘m al in huis. En toekomstige bruiden hebben geluk, want de jurk is nog steeds beschikbaar in alle maten.

