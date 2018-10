Dit betaalbare jurkje van Zara gaat momenteel het internet over

Met een nieuw seizoen is er ook een nieuw kledingstuk van Zara dat plots iedereen wil hebben.

En dus is het niet gek als je de jurk al voorbij hebt zien komen. Het gaat namelijk om een panterprintjurk die helemaal aan de hand is in de straten. Maar ook op Instagram zagen we ‘m al verscheidene keren voorbij komen. En dat betekent dat het niet lang duurt dat íedereen deze jurk wil hebben. Daar kun je dus maar beter als de wiedeweerga bij zijn.

Dit bericht bekijken op Instagram 🐆🐆🐆 #bathroomselfies #leopardprintdress Een bericht gedeeld door MARIYA (@mariyamarinova) op 24 Okt 2018 om 1:26 (PDT)

De panterprint is inmiddels voor velen vaste prik. Het is een echte blikvanger en makkelijk te combineren met zwart en groen.

Voor wie deze trendjurk wil (ja, ja, ja!), kan hem voor vijf tientjes hier bestellen. Tip: mooi in combinatie met deze olijfgroene Burkely tas:

Burkely tas € 189,95 € 99,95 Bestel

Bron: cosmopolitan.com. Beeld: iStock