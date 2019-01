Dít betaalbare jurkje van modegigant vliegt momenteel over de toonbank

Het internet is momenteel gek op één bepaald jurkje. En dat is niet zo vreemd, want na het zien van de foto’s van deze chique jurk durven we te wedden dat jij ook om bent.

De jurk van modegigant Primak is lang, heeft een slangenprint én flatteert elk lichaamstype. Het is een los model die tot net onder de knieën valt, er zit een split in en de stof voelt heel luxueus aan. Helemaal fijn: hij kost slechts 25 euro.

Advertentie

Foto’s

De chique jurk kun je combineren zoals je zelf wil. Met een zwarte panty en zwarte laarsjes eronder zorg je voor een stoerdere outfit. Met een riempje om en hakken eronder krijg je een zachter effect. Maar heb je nog wat meer inspiratie nodig? Wij verzamelden enkele foto’s. Dit is het gewilde item:

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Cindy. | Fashion • Lifestyle (@boho_addict) op 9 Dec 2018 om 10:43 (PST)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Louise Cooney (@louisecooney_) op 3 Dec 2018 om 12:08 (PST)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door LIFESTYLE | FASHION | INSPO (@dianosaurier) op 23 Dec 2018 om 11:00 (PST)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Holly 🐆 London Style Inspo ⚡️ (@thekittyluxe) op 8 Jan 2019 om 8:41 (PST)

Vind je het een leuk printje, maar ben je niet zo van de jurkjes? Dan kun je ook gaan voor het overhemd, dat slecht 18 euro kost of een rok, die 17 euro kost.

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: flair.be. Beeld: iStock