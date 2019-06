Déze betaalbare lippenbalsem wordt wereldwijd elke seconde verkocht

Als je droge lippen hebt, kun je niet zonder een goede lippenbalsem. Déze lippenbalsem is zo populair dat ‘ie over heel de wereld iedere seconde wel één keer wordt verkocht.

Hij blijkt hartstikke goed te werken tegen droge lippen en bovendien is deze lippenbalsem nog zeer betaalbaar ook.

Vitamine E

De Burt’s Bees Beeswax Lip Balm bestaat voornamelijk uit bijenwas en verder alleen maar milieuvriendelijke bestanddelen. Daarnaast zit er ook vitamine E in en een vleugje pepermuntolie. Zo blijven je droge lippen de hele dag gehydrateerd, glad en verfrissend. Je hebt de originele versie, maar er bestaan tegenwoordig ook veel verschillende smaakjes zoals perzik, mango en granaatappel.

Populair

Niet voor niks dus dat ‘ie zo veel wordt verkocht. Over heel de wereld vliegt er iedere seconde wel een zo’n lippenbalsem over de toonbank. Dat zijn elke dag maar liefst 86.400 van die kleine, gele tubes. Ben je nieuwsgierig geworden en wil je deze lippenbalsem zelf ook uitproberen? We hebben er een paar op een rijtje gezet.

