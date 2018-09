Waarom iedereen het over déze betaalbare spijkerbroek heeft

Een mooie jeans shoppen en je absoluut niet schuldig voelen: hoe fijn is dat? Het kán vanaf nu! En het kost je ook nog eens weinig geld.

Bij C&A kun je namelijk een duurzame spijkerbroek scoren. Daarmee draag je een steentje bij aan een beter milieu en ben je dus lekker ‘groen’ bezig. Hip en verantwoord… En dat voor slechts 29 euro!

Alleen maar milieuvriendelijke producten

Er is ruim een jaar aan het concept gewerkt, want zo makkelijk is het niet om een jeans te maken van alleen maar milieuvriendelijke producten. Alles is uitvoerig getest: je trekt dus niet zomaar een broek aan. Sommige elementen, zoals de voering en het naaigaren, moesten vanaf nul ontwikkeld worden, omdat er simpelweg nog geen milieuvriendelijke variant van bestond. C&A is dan ook de eerste die een zogeheten Cradle to Cradle Certified-product op de markt brengt.

Verschillende modellen

Groener dan dit wordt het dus niet. Kortom, shoppen zonder je schuldig te voelen. Plus: je hebt een mooi verhaal te vertellen als je je broek voor het eerst draagt naar een uitje met je vriendinnen. Je kunt kiezen voor een skinny jeans of een model met wijd uitlopende pijpen, helemaal volgens de laatste trend van dit najaar:

Welk model zou jij aantrekken?

Beeld: C&A