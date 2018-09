Híer koop je de betaalbare versie van deze beroemde jurk van Kate Middleton

Als Kate Middleton iets draagt is het vaak dezelfde dag nog uitverkocht. Of het nou betaalbaar is of niet, voor een kledingstuk dat Kate ook gedragen heeft, willen mensen veel betalen. Maar dat hoeft gelukkig niet meer.

Eind 2016 droeg Kate Middleton op de rode loper bij een filmpremière een witte jurk van het merk Self Portrait. De jurk stond haar prachtig en was meteen uitverkocht nadat zij ‘m droeg. De jurk werd daarmee een van haar beroemdste jurken.

Betaalbaar

Ben jij ‘m ook nog niet vergeten? De webshop Asos heeft nu een jurk van het label Little Mistress in de collectie die er erg op lijkt. De lengte is anders, maar de bovenkant van de jurk is bijna exact hetzelfde. Het fijne: de jurk kost €89,99 en dat is maar een fractie van de prijs van de beroemde jurk van Kate.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Grazia.nl. Beeld: Getty.