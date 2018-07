Dít is de betekenis achter de pinkring die prins Charles al 40 jaar lang draagt

Of het nu gaat om hun kapsel, outfit of keuze voor sieraden: werkelijk élk detail van het uiterlijk van Meghan Markle en Kate Middleton wordt door de media opgepakt. Prins Charles daarentegen lijkt al jaren met een opvallend accesoires ‘weg te komen’.

De vader van prins Harry en prins William draagt namelijk al zeker veertig jaar een gouden pinkring. Al sinds halverwege de jaren 70 wordt prins Charles met een gouden zegelring om zijn pink gespot, maar wat betekent deze ring eigenlijk?

Sociale status

De traditie van deze ring zou teruggaan naar de tijd van het Oude Testament, waar de ring symbool stond voor een persoonlijke handtekening of het erfgoed van een familie. De zegelring vertelt je dus eigenlijk meer over de sociale status van iemand.

Trouwring

De zegelring wordt traditioneel gedragen aan de pinkvinger van je niet-dominante hand. Prins Charles geeft er echter zijn eigen draai aan en draagt de zegelring samen met zijn trouwring om zijn pink. De kans is echter klein dat we deze ring binnenkort ook aan de handen van zijn zoons gaan zien, want zowel Harry als William dragen amper sieraden. Sterker nog: prins William draagt geeneens een trouwring.

Bron: Good Housekeeping. Beeld: Getty