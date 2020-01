Als je je bh op déze manier bewaart, blijft-ie langer mooi

De een bewaart haar lingerie netjes opgeborgen in een kastje, de ander gooit alles in een mandje. Met deze tips zorg je ervoor dat je bh zo lang mogelijk zo goed als nieuw blijft.

Vouw jij je bh’s wel eens op met de cups over elkaar? Dit kun je in het vervolg beter niet meer doen. Het zorgt ervoor dat de cups en de beugel beschadigen. Je kunt ze beter in een grotere la leggen, vooral als ze vulling hebben.

Sokken in bh

De cups kun je extra mooi houden door een paar sokken of onderbroeken in de cups te leggen terwijl ze plat liggen. Zo blijft de cup lekker stevig. Verder kun je het model mooi houden door het niet langer dan drie dagen achter elkaar te dragen. Als je dit wel doet, rekt het sneller uit en wordt het vormloos.

Ook hoe je je bh’s wast heeft invloed op hoe lang je ze mooi blijven. Was ze bij voorkeur in dít keukenapparaat.

Bron: Woman Magazine, beeld: iStock