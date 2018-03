Eh, wat? Deze bh functioneert tegelijktertijd als een handtas

Een bh is een bh, en een tas is een tas. Je gebruikt de twee producten voor totaal verschillen zaken. Alhoewel?

Daar dacht het Oostenrijkse merk Helmut Lang anders over, en wist bh’s en tassen met elkaar te versmelten tot één opmerkelijk item.

Zó kun je voortaan het best je bh’s wassen die niet tegelijkertijd fungeren als tas (niet in de wasmachine):

Bh-tas

Tijdens New York Fashion Week liepen modellen met een opvallend grote leren bh over de catwalk. Al snel werd duidelijk waarom het ondergoed wat groter oogde: het volgende model liep namelijk met het exemplaar in haar hand, dichtgeritst tot een handtasje.

Te koop

En zo is dus een bh ontworpen die tegelijkertijd een handtas is, waar je je portemonnee en telefoon in kwijt kunt. Hoef je die telefoon ook niet meer tegen je warme borst te proppen bij het uitgaan om je handen vrij te hebben, zoals sommige vrouwen doen.

Prijs

Tsja, leuk bedacht, maar té highfashion en dus niet bedoeld voor de verkoop aan het grote publiek, dachten modekenners aanvankelijk. Maar nu zijn de ondergoedtassen toch echt op de markt gebracht in de kleuren zwart, wit en rood. Voor het astronomische bedrag van 635 dollar (zo’n 512 euro!). Zal het storm gaan lopen?

