Huidirritatie door je bh? Dít zijn de oorzaken (en zo verhelp je ze)

Waar veel vrouwen door het thuiswerken de bh hebben afgezworen, zijn er nog genoeg die er juist wél een willen dragen. Het ziet er dan misschien wel mooier uit, maar als de bh eenmaal gaat irriteren is het geen pretje. Lees hier waarom je bh voor die irraties kan zorgen.

Het vinden van de juiste bh is vaak al een opgave op zich. Een beugel die te strak zit, de bandjes die constant een slag lijken te draaien en een cup die nét te strak of juist te ruim zit: er kan van alles met de bh aan de hand zijn.

Uitslag door je bh

Een reden voor irritaties door je bh, is een bepaalde vorm van uitslag onder je bh-bandje. Die uitslag komt echter niet van het bandje zelf. Er zijn bepaalde kwaaltjes die voor irritatie op je huid kunnen zorgen, bijvoorbeeld pityriasis versicolor. Dat is een gist die de bovenste laag van de huid aantast waardoor deze gaat verkleuren. Warm weer is een factor waardoor het kwaaltje voor kan komen, dus vooral in de lente en de zomer kun je er last van hebben. Als je dan ook nog eens een bh met bandjes aanhebt, dan neemt het jeuken aanzienlijk toe. Je behandelt pityriasis versicolor door je goed in te smeren met zonnebrandcrème, zonder zeep te douchen en je huid goed af te drogen.

Nikkelallergie

Iedereen die ooit een beugelbh heeft gehad, weet hoe vervelend het is als die beugel ineens door de stof heen prikt en constant in je huid zit te porren. Je moet dit alleen niet onderschatten. Gooi de bh weg als dit gebeurt, want ten eerste gaat hij écht niet lekkerder zitten en ten tweede kun je last krijgen van een nikkelallergie. En daardoor ontstaat er contacteczeem op je borsten. Probeer de beugel dus niet terug te duwen in de stof, want daar gaat hij gewoon weer doorheen. Koop een nieuwe bh, want deze is gewoon kapot.

Zweet

Dit is een behoorlijk vervelend kwaaltje, omdat je er met warm weer constant last van hebt. Als je een grotere cupmaat hebt, zul je dit beter herkennen dan iemand met kleine borsten. Wat je ook aan het doen bent, je kunt behoorlijk gaan zweten onder je borsten (underboob sweat). Als je die plek niet regelmatig droog maakt, kan het zweet in combinatie met vocht voor een bepaald soort uitslag (smetplekken) zorgen waardoor je huid rood wordt en je veel pijn krijgt. Dep je underboob dus regelmatig droog.

Aangekomen

Maar er zijn nog meer voorbeelden van jeukende borsten door irritatie. Zo kun je zijn aangekomen, een verkeerde stof dragen of een te droge huid hebben. Zorg ervoor dat je bh dus niet te strak zit.

Synthetische stofjes

En mocht je het gevoel hebben dat de stof voor irritatie zorgt, kijk dan of hij van katoen of synthetisch is. Synthetische stofjes kunnen namelijk sneller irriteren dan katoenen stofjes.

