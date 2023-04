Bij déze kledingstukken kun je beter geen wasverzachter gebruiken

Overigens zijn er ook mensen die liever helemaal geen wasverzachter gebruiken: het spul is namelijk niet bepaald goed voor het milieu. Wasverzachter zorgt er bovendien voor dat sommige stoffen sneller slijten, doordat de vloeistof een extra laagje op de kleding achterlaat dat voor dat zachte gevoel zorgt. En dat is natuurlijk ook niet al te duurzaam.

Deze materialen beschadigen door wasverzachter

Sportkleding. Om je zweet af te kunnen voeren, is sportkleding vaak gemaakt van een speciale stof die ademt. Wanneer je sportkleding met wasverzachter mengt, raakt de ademende stof als het ware verstopt en voert het je zweet niet meer goed af. De hele werking van het sportshirt is dan weg. Zonde!

Hetzelfde geldt voor handdoeken. Was je deze te vaak met wasverzachter, dan ontstaat er een onzichtbaar laagje op dat ervoor zorgt dat de handdoeken niet meer goed absorberen. Het resultaat: handdoeken die hun werk niet meer doen.

Ook pure wol is niet gediend van wasverzachter. Het gaat dan opnieuw om dat laagje dat wasverzachter achterlaat. Bij wol zorgt het er echter niet voor dat de stof niet meer absorbeert, maar dat-ie beschadigd raakt. Het natuurlijke materiaal ziet er zo binnen de kortste keren minder mooi uit en voelt bovendien minder warm aan.

Zwemkleding zou je onder de eerste categorie, sportkleding, kunnen scharen, maar kent heel eigen problemen wanneer het om wasverzachter gaat. Bikini’s en badpakken zijn zo gemaakt dat ze snel drogen, maar de wasverzachter vertraagt dit proces. Dat levert niet alleen vieze geurtjes op, maar kan zelfs tot schimmel in de stof leiden.

Bij babykleding gaat het niet zozeer om het laagje dat wasverzachter achterlaat, maar vooral om het parfum dat schadelijk kan zijn. Niet voor de kleertjes, wel voor de gevoelige huid van je baby.

Milieu-impact

We noemden het hierboven al even: wasverzachter is - los van de schade die het aanricht aan kleding - niet echt goed voor het milieu. Dat zit zo: de wasverzachter wordt nooit volledig opgenomen door de kleding in de wastrommel. Het restje wordt dus, naast het wasmiddel dat je gebruikt, mee het riool in gespoeld - en dat komt uiteindelijk in de oceaan terecht. Dat is zorgelijk omdat wasverzachter chemische ingrediënten bevat. Bovendien komt het vaak in plastic flessen, wat nog meer afval veroorzaakt.

Wil je het toch gebruiken voor materialen die er wél tegen kunnen? Overweeg dan om een ecologisch merk te kopen of ga voor natuurlijke alternatieven zoals azijn.

