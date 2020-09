Dit is de bijzondere betekenis van Kate Middletons kettinkje

Kleurrijk parkbezoek

De moeder van prins George (7), prinses Charlotte (5) en prins Louis (2) stapte dinsdag 22 september naar buiten met een nieuw accessoire om haar nek. Ze vertoefde een tijdlang in een park in Londen, waar ze haar ouders ontmoette om te praten over hun ervaringen met de coronavirus-pandemie. Voor de gelegenheid droeg Kate Middleton een opvallende roze pantalon, gecombineerd met een simpel wit T-shirt en witte gympen. Maar, zoals we van de hertogin van Cambridge gewend zijn, maakte ze haar outfit af met een aantal persoonlijke accessoires.