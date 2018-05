Déze bikini is zo populair dat er online al duizenden van zijn verkocht

Als je je klaar wilt maken voor al het lekkere weer dat nog gaat komen, dan hoort daar wel wat fijn zomerspul bij. En dus mogen we ons ook wagen aan bikini’s en badpakken.

Niet altijd even makkelijk om een leuk exemplaar te vinden. Maar ja, op het strand liggen in een lange spijkerbroek is óók zoiets.

Even passen

Goed, mocht je niet weten waar te beginnen: ga naar webwinkel Asos. Zij verkopen namelijk een bikini die zó populair is, dat ‘ie bijna altijd uitverkocht is. Van het vrolijke exemplaar in het felrood zijn er inmiddels al bijna 7000 verkocht. Wat nou een voordeel is: als je een grote cupmaat hebt, dan heb je meer kans dat je deze bikini kunt scoren. Die maten voor extra grote cups zijn namelijk níet zo snel uitverkocht.

En dat is niet alles. Ook de maten 44 en 46 zijn vaker wel dan niet op voorraad, dus mocht je die passen, sla je slag. Ben je helemaal hip bij de eerstvolgende stranddag. De geknoopte bikini is ook te krijgen in het felgeel en het knalblauw. Je hebt al een top en een broekje voor nog geen 35 euro.

Zelf lekker online wat shoppen? Check deze toppers eens:

Bron: Flair België. Beeld: Asos / iStock