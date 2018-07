Het is blijkbaar helemaal in om je bikini zó te dragen

Bikini’s zijn er in alle soorten en maten. Strapless, halter, beugel… En elke zomer komt er wel een nieuwe trend bij op het gebied van badmode.

De laatste trend is geen nieuwe soort bikini, maar wél een nieuwe manier om ‘m te dragen. En het is… eh, apart. Want wil je er op het strand helemaal volgens de laatste trend bij lopen? Draag dan je bikinitop ondersteboven. Et voilà: de upside down-bikini, waarmee je vooral heel veel decolleté laat zien.

Schouderbandjes omknopen

Hoe je je top zo krijgt? Nou, je draagt de upside down-bikini anders dan de naam insinueert níet op z’n kop, maar je knoopt de schouderbandjes boven je borsten in plaats van in je nek. Groot voordeel hiervan is dat je die afdruk van de bandjes op je schouders niet ziet na een dag in de zon.

Instagram vol upside down-bikini’s

Op Instagram lijkt de omgedraaide bikini een grote hit. Er is zelfs een heus account aangemaakt om deze trend in beeld te brengen, dat inmiddels wordt gevolgd door ruim 20.000 mensen. Maar als je een riante borstpartij hebt, lijkt deze trend ons totaal niet comfortabel en flatterend.

Check de video hieronder om te zien hoe je jouw bikini kunt ‘omdraaien’. Loop jij er deze zomer ook zo bij? 😉

Een bericht gedeeld door ♠️UPSIDEDOWN BIKINI OFFICIAL♠️ (@upsidedownbikini_official) op 18 Jun 2018 om 12:17 (PDT)

Een bericht gedeeld door ♠️UPSIDEDOWN BIKINI OFFICIAL♠️ (@upsidedownbikini_official) op 14 Jan 2018 om 12:14 (PST)

Bron: Instagram. Beeld: iStock

