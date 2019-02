Déze bikini zullen we veel zien in de zomer van 2019

We hebben de populaire panterprint al bij veel items voorbij zien komen: broeken, blouses, schoenen en zelfs pakken, maar nu is het ook tijd voor de bikini-versie.

Het is nog vroeg om een bikini te kopen, maar voor je het weet is deze trendbikini al uitverkocht. Kun je er maar beter op tijd bij zijn.

Voor ieder wat wils

Wellicht een beetje wennen, zo’n panterprintje op het strand, maar na het zien van de foto’s zal je vast al heel anders denken. Voor wie van plan is deze zomer met een badpak aan het strand te liggen kan uiteraard een panter-badpak aan de zomergarderobe toevoegen. Handig: het is dit keer geen trendpasvorm, maar een print. En die kun je dus in jouw voorkeur bikini- of badpakpasvorm scoren.

Allereerst een paar foto’s om inspiratie te krijgen.

Dan kunnen we nu onze favoriet shoppen onderaan de pagina. Welke kies jij?

Bron: Grazia. Beeld: iStock