Als een model met een maatje meer de nieuwe bikinicollectie showt dan krijg je zúlke reacties

Bij veel modemerken worden nog altijd zeer slanke modellen laten zien. Zeker als het gaat om een nieuwe collectie badmode.

Maar niet bij webwinkel Asos. Het merk laat zien hoe bikini’s ook prachtig staan bij vrouwen met een maatje meer. Ze maken ook duidelijk een statement: ‘Een zogeheten ‘beach body’ is onzin. Alsof je alleen je goed mag voelen op het strand als je heel dun bent”.

Nu ga ik ervoor

Badpakken, bikini’s: alles wordt geshowd op échte lijven van échte vrouwen. En dat is heerlijk om te zien. De positieve reacties stromen dan ook binnen. Veel mensen zijn erg enthousiast en vinden het een ‘verademing’ dat een merk zoiets eindelijk laat zien. Want een maatje 32, dat hebben de meesten nu eenmaal niet. Er raken ook mensen door geïnspireerd: “Ik heb er nooit over nagedacht om een bikini aan te trekken met mijn lichaam en mijn grote maat. Dankzij Asos ga ik het misschien ooit alsnog proberen”.

Why @asos’s decision to use plus size bikini bottoms is a positive step for the fashion industry https://t.co/btNTCUiEaX pic.twitter.com/tBCoNERFo3

— Amber Graafland (@AmberMirrorFash) 3 april 2018