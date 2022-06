Birkenstocks vies? Met deze schoonmaaktip kunnen ze zo weer een seizoen mee

De slippers worden gemaakt van kurk. Dat materiaal maakt ze zo lekker licht, maar absorbeert daarnaast ook vuil en zweet. Dat zorgt ervoor dat je al snel een zwarte afdruk van je voet in de slippers ziet staan en het niet zo fris meer ruikt. Weggooien hoeft echt niet meteen, je kunt de slippers namelijk zelf nog goed schoon krijgen zodat ze nog een ronde mee kunnen.

Niet onderdompelen

Jouw eerste ingeving is waarschijnlijk om de slippers een tijdje in een sopje te zetten, maar Birkenstocks moet je juist níet onderdompelen in water. Daardoor kunnen de lagen in de zool los van elkaar raken. De wasmachine en deze slippers zijn daarom helaas ook geen goede combinatie.

Groene zeep

Gebruik groene zeep of babyshampoo om de slippers schoon te maken. Dit zijn niet te sterke schoonmaakmiddelen. Maak een sopje en maak de slippers een beetje nat met sop. Wrijf vervolgens zacht de slippers schoon met een doekje.

Kurk moet je voorzichtig behandelen, dus boen vooral niet te hard. Harde borstels kun je beter niet gebruiken op deze schoenen. Zijn de slippers de eerste keer niet schoon? Herhaal het dan nog een paar keer.

Bakpoeder

Mochten jouw schoenen echt grondigere reiniging nodig hebben, dan kan bakpoeder helpen. Maak van een beetje bakpoeder met water een papje en smeer dit over het voetbed van de slippers. Laat dit opdrogen en maak het vervolgens schoon met wat water. Dit zorgt ervoor dat vuil eruit trekt en de stank ook verdwijnt. Je kunt dit een paar keer herhalen tot het papje niet meer bruin kleurt op de slippers, dan weet je dat ze echt schoon zijn.

Bron: Flair.be