In de modewereld luidt het credo: ‘hoe gekker, hoe beter’. Dus als er weer een nieuwe idiote trend de kop opsteekt, zijn er altijd wel wat hippe lui die het direct aantrekken.

Zo ook de nieuwste broekentrend, die lijkt over te zijn gewaaid uit de eh… erotische filmindustrie. Namelijk een doorzichtig stuk plastic als broek. Lijkt ons niet heel lekker zitten, en of het mooi is valt ook te betwisten.

#loewe #transparenttrousers Een bericht gedeeld door Roberta Tomeucci (@roberta.tomeucci) op 9 Nov 2017 om 7:59 (PST)

Right pretty little thing, TRANSPARENT TROUSERS!? Wee bit too much pic.twitter.com/sUA66eEauX — Beth McDaniel (@bethyymcdaniel) 2 juli 2018

#meow#plasticpants#fashion#fashionblogger#fashionaddict#voguevenom 🐡 Een bericht gedeeld door Vogue Venom (@voguevenom) op 15 Jun 2018 om 9:02 (PDT)

Volgens Welingelichtekringen dook de broek vorig jaar voor het eerst op bij Topshop. Dat was blijkbaar te vroeg, want echt aanslaan deed het toen niet. Inmiddels is dat andere koek, want deze zomer zijn de aparte exemplaren al op meerdere modewebsites gespot. Jaiks. Dan duurt het niet lang meer of men volgt gedwee.

Wie een beetje teveel ijs gegeten heeft, krijgt zijn plastic broek met deze truc weer dicht.

