Déze nieuwe (en bizarre) spijkerbroektrend gaat het internet over

Op social media ontstaan de gekste trends. De ene dag zijn het golvende wenkbrauwen en de andere dag duikt er ineens weer een gekke spijkerbroek op.

Een nieuwe soort spijkerbroek gaat het internet over. Deze ‘dubbele jeans’ bestaat uit een normale broek met aan de bovenkant nog een broek zodat het lijkt alsof de broek twee taillebanden heeft. Blijkbaar is 1 niet genoeg?

Uitverkocht

De broek werd ontworpen door modeontwerper Natasha Zinko uit Londen. Het is nogal een verschijning, maar blijkbaar zien veel mensen zichzelf er wel in lopen, want de broek was in korte tijd uitverkocht. En het is ook nog eens geen koopje: voor de broek moet je 518 pond betalen. Maar dan heb je wel iets heel origineels hé…

Dear Helen @hdavidlondon HAPPY HAPPY BIRTHDAY 🎈🎈🎈Love you❤️ All the best🤘🏼 Een bericht gedeeld door Natasha Zinko 😜 (@natashazinko) op 7 Sep 2017 om 3:24 PDT

#natashazinko три цвета, овчина полностью 👣35-40 💰100$ Een bericht gedeeld door Elena Dnepr (@elenalux_brand) op 21 Aug 2017 om 12:53 PDT

Unconventional Double Denim Pants – Natasha Zinko’s ‘Double Jeans’ Appears as Two Pairs of Pants… https://t.co/ElXKJrIf6I #fashion pic.twitter.com/oA2VaprVsW — 18d.Media (@18dMedia) 18 september 2017

Sorry folks… Soldout! – Natasha Zinko High Waist Double Jeans | SHOPBOP https://t.co/hQvJ5jG0qz pic.twitter.com/uXv4d4hwx0 — J.D. Gonzalez (@jdgonzalez) 15 september 2017



Bron: Grazia UK. Beeld: Twitter.