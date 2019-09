Er is een bizarre nieuwe trend met lijm om vollere lippen te krijgen

Lipfillers vinden de meesten maar een eng idee. En dus wordt er naar andere middelen gegrepen voor vollere lippen. Zo zagen we eerder dat er vacuüm werd gezogen met een glaasje of dat er massaal wasabi op de lippen werd gesmeerd. Nu wordt er lijm gebruikt.

Ja, dat hoor je goed. Lijm. Op het internet worden filmpjes verspreid waarop te zien is hoe de bovenlip vast aan de huid wordt gelijmd om de bovenlip voller te laten lijken.

Glued Lip-challenge

Deze nieuwe trend staat bekend als de de ‘Glued Lip’-challenge en doet ons verdacht veel denken aan de ‘Kylie Jenner Lip’-challenge. Door wat superlijm boven de lip te smeren, een paar seconden te laten drogen en de lip er een paar seconden tegenaan te houden, wordt deze duidelijk zichtbaar gelift. En dat ziet er dan zo uit:

bruh i tried that bratz lip trend on tiktok bc everyone look cute doing but but uhhh …… pic.twitter.com/s1zWDfm3ka

— angelene (@AngieRieta) September 7, 2019