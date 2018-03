Deze bizarre wenkbrauwtrend gaat het internet over

In beautyland is er weer een nieuwe trend ontstaan. Dit keer is het de bedoeling dat je je wenkbrauwen omtovert in eh, een engelen-cirkel.

Of deze ‘halo brow’ serieus bedoeld is? Wij weten het niet. Tegenwoordig kijken we nergens meer van op.

Internet

De een na de andere beautyliefhebber probeert de trend na te bootsen. Met wel héle grappige resultaten.

Wat zeg jij? Een ‘hemelse’ trend of toch liever maar niet?

I tried it and kinda failed 😂😇 Een bericht gedeeld door Rosie (@rosielyddaman_) op 14 Mrt 2018 om 10:24 (PDT)

yolo, #halobrow 😂 Een bericht gedeeld door Tia Iron (@__.tiafaith.__) op 10 Mrt 2018 om 9:32 (PST)

Overtuigd? Dan kun je er zelfs een schepje bovenop doen en de halo versieren:

Flower Crown Brows 🌸 #emojibrows #halobrows Een bericht gedeeld door SkyzEditz (@skyzeditz) op 12 Mrt 2018 om 6:20 (PDT)

Helemaal zin gekregen om zelf aan de slag te gaan (en misschien wel een nieuwe trend te ontwikkelen)? Here you go:

Bron: Instagram. Beeld: iStock