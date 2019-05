Blauwe bikini gaat het internet over om hilarische reden

Bij het kopen van een bikini let je misschien op de stof en de kleur, maar of de bikini in het water mag is een vraag die niet zo snel in je opkomt. Toch kun je dat beter wel even checken.

Op Twitter wordt deze week namelijk een foto van een bikini massaal gedeeld om die reden. Alisha kocht op internet een blauwe bikini, maar zag dat de kleur in het water meteen uitliep. Ze nam contact op met de klantenservice en kreeg toen de compleet onverwachte reactie: “Op de site staat dat de bikini niet geschikt is om mee te zwemmen omdat er dan kleurverschillen kunnen optreden.”

Poseren

De vrouw bleek op de site niet te hebben gelezen dat de bikini alleen geschikt is om ‘aan de rand van het zwembad te poseren’. Dat vond de vrouw natuurlijk belachelijk voor een bikini, en zeker een bikini van meer dan 60 euro. Ze deelde het verhaal met foto’s op Twitter en al snel kwamen de eerste hilarische reacties binnen. Niemand kon geloven dat de bikini echt verkocht werd en uiteindelijk heeft de webshop dan ook maar besloten om het product uit de verkoop te halen. Alisha heeft uiteindelijk haar geld én een cadeaubon voor 40 procent korting gekregen.

Be cautious when buying SWIMwear from @OfficialPLT this summer because it’s only for “poolside posing” and they’ll still charge you £60 a set, absolutely laughable pic.twitter.com/yHUT9WEvYu — Alisha (@Princrastinate) 16 mei 2019

Bron: Telegraaf.nl. Beeld: iStock