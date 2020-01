Blauwe make-up maakt een comeback, maar hoe draag je 't zonder dat het ordinair oogt?

In de jaren 80 was blauwe oogmake-up helemaal hip, maar de laatste jaren was het echt ‘not done’ om met blauwe make-up rond te lopen. Toch lijkt daar verandering in te komen, want op de Grammy Awards afgelopen week werden heel wat sterren gespot met blauwe oogmake-up.

Maar hoe kun je deze nogal opvallende kleur op een subtiele manier verwerken in je dagelijkse make-up? De Belgische site ‘Het Laatste Nieuws’ vroeg make-upartiest Ines Borgonjon om een aantal tips.

Afstemmen op rest van je make-up

Voor mensen die het graag een beetje subtiel houden, biedt blauwe eyeliner volgens hem uitkomst. “Maar hou het wel bij die ene felle kleur en stem de rest van je make-up af op je huids- en haarkleur. Het is altijd een goed idee om daarbij voor aardetinten te kiezen,” zo adviseert ze.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door ARTDECO (@artdeco_cosmetics) op 16 Dec 2019 om 9:13 (PST)

Let op vorm van je oog

Wel is het volgens haar belangrijk om de vorm van je eyeliner aan te passen aan de vorm van je oog. “Een klassieke ‘winged’ eyeliner kan bijvoorbeeld ontzettend mooi zijn door hem in het blauw te tekenen in plaats van in het zwart”, zegt Borgonjon. “Daarnaast ziet een zachte blending (het lichtjes uitvegen van je lijntje oogpotlood om een minder harde lijn te creëeren, nvdr.) van een potloodje rondom je ogen er ook mooi uit.”

Mascara en bronzer

Vooral kleuren als lavendel, azuurblauw en koningsblauw zijn volgens haar prachtig voor je ogen. “Maar let er wel op dat je je ooglook helemaal afwerkt door een laagje mascara aan te brengen. Een beetje bronzer in de arcadeboog staat hierbij ook altijd goed”, zo besluit de make-upartieste.

Vind jij het moeilijk om je ogen op te maken omdat je last hebt van hangende oogleden? Onze beautyvlogger Susan heeft daar een handig trucje voor:

Bron: HLN. Beeld: iStock