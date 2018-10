Dé trend van vroeger: het bloempotkapsel is terug

Vroeger had iedereen er eentje: een bloempotkapsel. Jongens, meisjes – het maakte niet uit. Want het was ontzettend hip.

Nou, zo blijkt maar weer dat oude tijden vaak herleven. Het kapsel is terug van weggeweest.

Eigenlijk is het een soort pony rondom je hele hoofd: alsof er daadwerkelijk een bloempot op je hoofd is gezet en er met een schaar langs is geknipt. Op de catwalk van Gucci is het kapsel gespot en tja, die weten nu eenmaal wel wat er trendy is. Zo zie je maar dat niets ooit helemáál uit de mode raakt.

Wat inspiratie nodig voor je volgende kappersbezoek? Bekijk deze looks maar eens:

Bron: Beau Monde. Beeld: iStock