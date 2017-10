Na jaren blond te zijn geweest werd ik opeens een brunette en zó staat het

Libelle’s Tessa slingerde al jaren enthousiast haar blonde lokken over haar schouder. Maar tijden veranderen.

Ik besloot samen met mijn kapster dat het de hoogste tijd was voor iets anders. Een jaartje ouder geworden, een klein beetje wijzer: daar hoort een passende coupe bij. En dus liet ik m’n lichte haren volledig donker verven.

Tessa gaat ook trouwen! Eerder liet ze dezelfde kapster al losgaan op haar bruidskapsel, zie bovenstaande video.

Geheim

Een spoeling, verf, toner: alles ging, hoppa, zó over mijn blonde haren heen. Wel zette mijn kapper nog wat highlights, om zo een beetje speelse lokken te krijgen met wat kleurverschil. Maar de algehele ondertoon van de nieuwe coupe is toch echt donkerbruin. De grap van het hele verhaal: dat is heel stiekem gewoon mijn eigen kleur. Bijna niemand die ik in de afgelopen jaren heb leren kennen weet dat, want tja, ik was nou eenmaal al-tijd héél blond. Witblond, soms, in de zomer. De eerste klodder blondeer werd erin gemikt toen ik zelf nog bij een kapsalon in Amsterdam werkte. Sindsdien was het hek van de dam en kleurde ik het zo vaak als ik kon, alsmaar lichter en lichter. Dit deed ik al zéker een jaar of, eh, 8. Oei, ik schrik er zelf van.

Blije moeder

Nu is het mooi geweest met dat blonderen. Ik ben van nature een brunette en dat staat mij eigenlijk ook veel beter, als ik het nu zo zie. En 1 ding weet ik zeker: mijn moeder is hier ongetwijfeld hartstikke blij mee (die riep al jaren dat ze me van achteren niet meer herkende).

Zo blond was ik, al jaren dus:

Op naar de kapper:

Tadáá, het eindresultaat:

Met krullen erin:

Ik dacht vanochtend gewoon opeens, doe mij zo’n coupe á la Kate Middleton maar. En ik heb er nul komma nul spijt van.

Maar ja, je weet maar nooit: een vos verliest wel zijn haren maar niet zijn streken. Misschien volgend jaar, leuk, in de warme zomer, tóch weer een kleine highlight erin… Ik kan niets beloven, mam.

