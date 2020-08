Blond haar? Zo verzorg je je lokken het beste in de zomer

Dat je je goed moet insmeren met zonnebrandcrème, daar ben je waarschijnlijk wel van doordrongen inmiddels. Maar ook je haar kan in de zomer wat extra aandacht gebruiken. Zéker als je blond haar hebt.

Je blonde haar is extra kwetsbaar in de zomer. Het is daarom slim om een hoed of petje te dragen als je de hele dag buiten bent. Ga je naar het strand of het zwembad? Dan hebben we nog wat extra tips om je blonde haar te verzorgen in de zomer.

Blond haar verzorgen in de zomer

Naar het strand gaan is heerlijk, maar voor je blonde haar is het helaas wat minder prettig. De zon droogt je haar namelijk uit en de gloeiende bol zorgt er ook nog eens voor dat je pigment (en dus kleur) verliest. Dit betekent dat je in de zomer waarschijnlijk nóg blonder bent. En dan is er ook nog de stevige wind van zee, die je haar vatbaar maakt om af te breken.