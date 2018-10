Blonde roast is dé haarkleur voor het najaar

Wie dol is op koffie, is vast ook enthousiast over de nieuwe haartrend dit najaar. Blonde roast is namelijk de op koffie geïnspireerde trend op het gebied van haarkleuren deze herfst.

De kleur blonde roast wordt door haarstylistes op Instagram omschreven als een prachtige mix van lichtblonde en donkerbruine tinten. Misschien een beetje koel van toon, maar het doet je wel meteen denken aan een heerlijke, warme kop koffie. Doordat de kleuren goed in elkaar verweven zijn, blijft het resultaat wel natuurlijk.

Combineren

Deze haarkleur staat bij zowel blondines als brunettes ontzettend mooi en is de ideale manier om donkere tinten bruin te combineren met lichte tinten blond. Vooral dus handig als je niet kunt kiezen. Of misschien twijfel je al een tijdje om de overstap naar bruin (of juist blond) te maken? Dan is dit de ideale kans om geleidelijk aan wat donkerder of juist lichter te worden. Zo hoef je niet gelijk een drastische verandering te ondergaan.

Lange zit

Mocht je voor blonde roast gaan, ga er dan wel vanuit dat je lang, héél lang en vaak in de kappersstoel zult moeten zitten. Het verschilt uiteraard met wat je eigen haarkleur is, maar meestal duurt het wel erg lang om het gewenste resultaat te krijgen. Het haar moet namelijk in meerdere sessies geverfd worden en iedere sessie duurt minimaal twee uur.

BEKIJK OOK: Na 37 jaar (!) krijgt Kitty (55) eindelijk een nieuwe look:





De laatste nieuwtjes, tips en trend in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: Allure. Beeld: iStock