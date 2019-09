Waarom blondies in spé eens 'antiek goudblond' moeten proberen

Blond is niet simpelweg blond. Er bestaan verschillende varianten: honingblond, asblond, bronde, caramelblond, you name it. Aan dat lijstje kan nu ook antiek goudblond worden toegevoegd.

Ben je een blondine die toe is aan iets nieuws? Of een blondine in spé? Dan kan het lastig zijn om de juiste kleurvariant te kiezen. Als je trend-wise wil kiezen, dan ga je voor antiek goudblond. Dit is een soort champagne-beige haarkleur waarbij warmere en koelere tinten samenkomen. De kleur is donkerder dan asblond, maar lichter dan goudblond. En het past helemaal bij het najaar.

Inspiratie

Afijn, we kunnen er heel veel woorden aan vuil maken, maar je moet gewoon even kijken. Prachtig!

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Nine Zero One (@ninezeroone) op 24 Jun 2019 om 3:06 (PDT)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht dat is gedeeld door @headstudio op 17 Apr 2019 om 7:34 (PDT)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Olivia Huynh (@oliviahuynhhair) op 28 Okt 2018 om 6:00 (PDT)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door American Salon (@american_salon) op 11 Aug 2019 om 3:26 (PDT)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Andreja Pejic (@andrejapejic) op 6 Dec 2018 om 9:12 (PST)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Mallery Share (@hellobalayage) op 23 Sep 2019 om 5:50 (PDT)

Graag nog wat extra’s toevoegen? Deze haarspeltjes zijn niet alleen hip, maar ook heel praktisch:

Visagist Carmen laat zien hoe je je haar feestelijk opsteekt (snel én simpel):

