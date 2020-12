Naar dít korte, sexy kapsel werd het meest gezocht in 2020

2020 is om meerdere redenen een uitdagend jaar geweest, maar ook ons kapsel moest eraan geloven. Kappers sloten, grijze haren groeiden stug door en de schaar werd ter hand genomen. Het is terug te zien in de Google-trends van 2020. Wereldwijd werd massaal gezocht naar één vrouwenkapsel in het bijzonder: de bob.

In een jaar waarin je minder mensen onder ogen hoeft te komen, hebben veel vrouwen de gelegenheid genomen om hun korte haar uit te laten groeien of juist hun lange lokken kort te wieken. Zo werd een oude trend nieuw leven ingeblazen en de bob weer onverminderd populair.

De bob het populairste kapsel van 2020

Hoewel veel vrouwen niet een plaatje van Victoria Beckhams boblijn in 2007 meenemen naar de kapper, is de hedendaagse bob dé look van het jaar. Met verschillende variaties op het kapsel is er altijd wel een bob die bij jou past. Laat je hieronder inspireren.