Trendalert: déze jas gaan we dragen in het voorjaar van 2021

In het voorjaar is het altijd lastig om te beslissen welke jas je in de ochtend moet aantrekken. Een bodywarmer van pufferstof is de perfecte jas voor een dag waarop het pas later in de middag warm wordt.

In de winter en herfst zagen we al een hoop dikke pufferjassen voorbijkomen, maar ook aankomende lente komen ze weer terug. Ditmaal wordt er gekozen voor bodywarmers van pufferstof die je makkelijk over je outfit draagt en ook weer makkelijk uit kunt doen. We zagen deze trend al op de catwalk bij modehuizen als Dior, Prada en Isabel Marant en nu spelen ook de betaalbare winkelketens hierop in.

Bodywarmers van pufferstof

Vaak zijn deze bodywarmers voorzien van een dikke laag dons aan de binnenkant. Hierdoor poffen ze als het ware om je lichaam heen. Perfect tijdens een lange wandeling, maar ook ideaal om warm te blijven tijdens een barbecue op een frisse zomeravond.