Kort, korter, kortst: de 'bolle bob' is de nieuwste haartrend van het voorjaar

Elk seizoen heeft zijn eigen trends, ook op het gebied van kapsels. Toe aan een nieuwe coupe? Aankomend voorjaar loop je er hip bij met een kort kapsel.

De lange bob – ook wel lob genoemd – is al een hele tijd populair, maar deze haartrend lijkt plaats te moeten gaan maken voor een nieuw kapsel. De ‘bolle bob’ is als we de catwalks mogen geloven aankomend seizoen het hipste van het hipste.

Korter dan kort

De bolle bob is een kort kapsel boven de kaaklijn met een bolle onderkant. Een beetje het kapsel dat vaak het bloempotkapsel wordt genoemd, maar dan hip. Het grote modemerk Gucci bracht tijdens hun show al een ode aan dit kapsel en dat betekent vaak het begin van een trend:

