Eindelijk laat déze populaire online winkel ook modellen met striae zien

Nu het volop sale is, struinen we massaal online kledingwinkels af. En wat zien we? Korting, ja, maar ook modellen die maar wat strak in hun vlekkeloze vel zitten.

Het Britse merk Boohoo besloot daar deze week, middenin de uitverkoop en dus topdrukte op de site, korte metten mee te maken. Tenminste, naast lichamen waar Barbie jaloers op zou zijn, pronken er nu ook modellen met striae op de site. En eh, die zijn nog net zo beeldig – en als je het ons vraagt beeldiger.

Plussize

Weer een stap in de goede richting. Boohoo heeft al langer een plussize collectie, dus ook vrouwen met een maatje meer stralen op de site. Het merk kon ook niet echt achterblijven: onder meer Asos ging de winkel al voor.

Girlpower

Er wordt laaiend enthousiast op de striaefoto van een specifiek model gereageerd op social media. “Dit is nou girlpower!”, klinkt het. En: “Iedere vrouw heeft haar imperfecties. Die zouden niet moeten worden weg gefotoshopt om onrealistische verwachtingen te schetsen.”

Wil jij het pakje dat de dame aanheeft graag hebben? Hier shop je de bodysuit.

Boohoo is praised for leaving a models stretch marks unedited https://t.co/WSdNtDvSgv pic.twitter.com/mss1M7D7bA — Zesty Facebook News (@zesty_facebook) 27 juni 2018

Bekijk ook zeker de (superbetaalbare!) badpakkencollectie van Boohoo eens.

