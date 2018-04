Na botox voor je lippen bestaat er nu ook een oorlifting

In beautyland is er opnieuw een hype ontstaan: een oorlifting. Want naast het liften van lippen en wangen vonden dermatologen uit New York dat het ook tijd werd voor fillers voor losse oorlellen.

Mensen die al jaren oorbellen dragen, en dus last hebben van minder strakke oorlellen, zullen het misschien nog niet eens zo’n gek idee vinden.

Loshangende oorlellen

En deze vrouwen zijn niet de enigen, ook realityster Kris Jenner van The Kardashians onthulde dat haar loshangende oorlellen haar grooste onzekerheden zijn. En om er nog een schepje bovenop te doen: volgens plastisch chirurgen en dermatologen stijgt de vraag naar zo’n oorlelingreep flink.

Opvullen

Dermatologe Francesca Fusco vertelde al eerder tijdens een interview bij Vogue dat het probleem snel verholpen kan worden. “Je hebt maar een of twee strategisch geïnjecteerde druppeltjes nodig om het gaatje in de oren op te vullen en optisch te liften. Daarnaast voorkomen de fillers dat de oorlellen gaan scheuren en creëren ze een kussentje voor zware sieraden in de toekomst”, aldus Francesca.

Het prijskaartje

Met een maar vijf (!) minuten durende behandeling zouden je oren er weer heel ‘strak’ uitzien. De pijnloze behandeling kost dan alleen wel 500 dollar (406 euro). En daar stopt het niet: de behandeling moet tot twee keer per jaar herhaald worden. Oef, wij worden plots gewoon weer heel tevreden over onze oorlellen…

Bron: nieuwsblad.be. Beeld: iStock