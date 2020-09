De herfst is begonnen. En een nieuw seizoen betekent: nieuwe trends. Hoe zit het met de brillentrends voor deze herfst? Wij belden met brillenexpert en trendwatcher Dick van der Niet, het gezicht achter NanaWoody&John.

“Het is moeilijk om echt één trend te kiezen op dit moment. Je ziet namelijk dat er eigenlijk heel veel kan. Van randloze brillen tot zware, donkere monturen. En van fragiele, metalen frames tot grote brillen met veel kleur. Naast gebruiksvoorwerp, wordt de bril tegenwoordig ook veel gebruikt als accessoire. Je ziet dan ook als trend dat mensen veel meer uitpakken met een bril. De brillendrager gaat voor een spannender design.”

“Vooral de bril met gekleurde glazen is heel populair aan het worden. Hierbij wordt vaak gekozen voor een neutraal montuur of een kleine bril, waarbij de glazen de show stelen. Ik heb mensen gezien die in een paar minuten een montuur kozen, maar nog twee uur bezig waren met het kiezen van de glazen. Blauw, geel, roze, overlopend van kleur. Alles is mogelijk. Nu zie je veel artiesten met dit soort brillen rondlopen, waarna de rest langzaam volgt. Zelf heb ik ook een aantal brillen met gekleurde glazen. Het lijkt misschien gek om alles door een roze bril te zien de hele dag, maar dat kan prima!”

“Wat betreft de gekleurde glazen, is Cartier echt een koploper. Daar is heel veel keuze. Ook het Antwerpse brillenmerk Theo is er één om in de gaten te houden. Dit merk is heel erg uniek in zijn avontuurlijke ontwerpen. Er wordt veel gebruik gemaakt van bijzondere monturen en kleuren: ideaal voor de brillendrager die eens iets anders zoekt. Maar ik ben ook onder de indruk van de brillencollectie van Scotch & Soda. Het is hun eerste brillencollectie, maar hij is mooi, spannend én heel betaalbaar.”

Zo’n spannend montuurtje is leuk, maar is het niet heftig om dat dagelijks te dragen?

“Een spannend montuur is vaak niet iets wat continu wordt gedragen. Maar ook dat is iets wat verandert in de brillenwereld: nu de bril meer een accessoire is, willen we ook kunnen afwisselen. Je hebt toch ook meer dan één paar schoenen? Ook je bril wil je kunnen afstemmen op je outfit, de gelegenheid of je humeur. Toch is het niet zo dat die kwantiteit ten koste gaat van de kwaliteit. Slow fashion en duurzaamheid zijn termen die in de brillenwereld ook steeds vaker om de hoek komen kijken.”

Hoe zien we die duurzaamheid nog meer terug in de brillenwereld?

“Mensen kiezen duurdere brillen die langer meegaan, maar zijn zich ook bewuster van hoe die bril gemaakt is. Een bril die mooi is én van gerecycled plastic is gemaakt, is al gauw populairder dan een bril die niet duurzaam is. Om me heen zie ik dan ook meer en meer merken die voor een duurzame productie kiezen. Zo is het 3D-printen van brillen een techniek die steeds vaker gebruikt wordt. Met deze techniek wordt er namelijk geen materiaal verspild. Hartstikke duurzaam.”

Wij zochten alvast een paar leuke montuurtjes voor je uit die helemaal zijn afgestemd op de brillentrends van dit najaar:

Interview: Eva Breda. Beeld: iStock.