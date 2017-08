Déze broek van Primark was al een hit voor hij in de winkel lag

Regelmatig gaan betaalbare producten uit de rekken van Primark het internet over omdat iedereen deze wil hebben, maar deze nieuwe broek was al een hit voor ‘ie in de winkel lag.

Op Instagram plaatst Primark regelmatig foto’s van nieuwe producten. Zo ook van drie nieuwe jeans uit de nieuwe collectie. De zwarte, donkerblauwe en lichtblauwe jeans werden meteen na het plaatsen van de foto een grote hit.

Reacties

De broeken die slechts €19 euro kosten zijn razend populair. Onder de foto zijn duizenden reacties te lezen van mensen die de broek wel in hun kast willen. En er is goed nieuws: de broek is ook in Nederland verkrijgbaar. En nog beter: de kans is groot dat de jeans al verkrijgbaar is. Weet je wat je te doen staat vanmiddag!

That feeling when you find your new fave pair of jeans 🙌 Just £15/€19 each (Available in: 🇬🇧🇩🇪🇧🇪🇦🇹🇳🇱) #Primark #womenswear #denim #jeans Een bericht gedeeld door Primark (@primark) op 23 Aug 2017 om 7:12 PDT



Bron: Cosmopolitan.nl. Beeld: ANP.