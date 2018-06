8 broeken die slanker doen lijken en nu al in de sale zijn

Iedereen voelt zich weleens onzeker over zijn figuur. Met een opgeblazen gevoel, of met een serieus kilootje meer. Het hebben van een goede broek in de kast zou dat onzekere gevoel als sneeuw voor de zon kunnen doen verdwijnen.

Laat schijn bedriegen en scoor een van deze pantalons die overigens met flinke kortingen te scoren zijn.

Pantalons

Een hoog getailleerde pantalon legt de nadruk op je taille en maakt je benen ook nog eens optisch langer. Vaak wordt gedacht dat je lang moet zijn om een wijde pantalon te kunnen dragen, maar dat is onzin. Het kan wonderen doen voor elk figuur.

Het zal je vast niet zijn ontgaan dat we graag het internet voor je afspeuren naar de juweeltjes. Ziehier:

Beeld: iStock