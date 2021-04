Brow lift: zo werkt de behandeling (en dit is dan het resultaat)

Een pincet, gel en poeder zijn niet meer nodig voor perfecte wenkbrauwen. Hoe verleidelijk klinkt dat? Bij een brow lift worden je natuurlijke wenkbrauwhaartjes met behulp van speciale lotion in de juiste richting geplaatst zodat ze er vol en gelift uitzien.

We vertellen je wat de behandeling precies inhoudt, wat je ervan kunt verwachten en of een brow lift schadelijk is voor je eigen haartjes.

Wat is een brow lift?

De brow lift is overgewaaid uit het Midden-Oosten en Rusland en steeds meer salons in Nederland bieden deze behandeling aan. De behandeling lijkt veel op die van de lash lift, waarbij de natuurlijke wimpers via een speciale techniek worden gelift. Groeien jouw wenkbrauwhaartjes ook alle kanten op, behalve de juiste? Dan is een brow lift zeker iets voor jou. Ook kan een brow lift bij vrij dunne wenkbrauwen een hoop volume creëren.

Duur van de behandeling

Je brows blijven zelfs tijdens een regenbui perfect in shape en het laat je gezicht meer spreken. Dat je er gemiddeld zo’n 45 minuten voor in de behandelstoel ligt, is het naar ons idee dus wel waard. Het resultaat van een brow lift blijft ongeveer zes weken zichtbaar, maar de precieze duur is afhankelijk van de groeicyclus van je wenkbrauwen – met een beetje geluk kan het dus ook langer. Na verloop van tijd zal het effect wel geleidelijk verminderen.

Wat het kost? Bekijken we de prijzen op Treatwell, dan zien we prijzen die variëren tussen de € 20,- en € 50,-.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door SOUL BROW STUDIO (@soulbrowstudio)

De behandeling itself

Hoe dat zomaar kan, vraag je je af? Afijn: eerst worden de wenkbrauwen gereinigd en ontvet. Daarna worden de wenkbrauwhaartjes in de gewenste richting geborsteld en vastgezet met een wateroplosbare lijm. Dit fixeert de haartjes gedurende de hele behandeling. Vervolgens wordt de eerste vloeistof aangebracht; dit is de lotion die ervoor zorgt dat de haartjes gelift worden. Die moet een paar minuutjes intrekken en wordt daarna nauwkeurig verwijderd. Tot slot kunnen de wenkbrauwen nog geverfd en eventueel bijgeknipt en geëpileerd worden.

De brow lift onderhouden