Brownie Batter Brunette is dé haarkleur van dit moment

Soms wil je gewoon net even iets anders zonder gelijk voor een drastische verandering te gaan. Voor brunettes is Brownie Batter Brunette precies dat extra beetje. Het is dus een chocoladebruine kleur als basis, met zachte blonde highlights die door de voorste lagen van het haar verweven zijn verweven. Als een soort browniebeslag, vandaar ook de naam.

De ideale kleur voor brunettes

Brownie Batter Brunette mixt eerdere trends als balayage en babylights op een hele natuurlijke manier. Voor brunettes is het dan ook een hele laagdrempelige (en hierdoor ook minder schadelijk) manier om je haar toch een hele andere look te geven.

Bovendien is het ook een hele onderhoudsvriendelijke kleur. Je kunt de highlights (mits je van nature brunette bent) iedere zes tot negen maanden laten bijwerken. Wil je je haarkleur tussendoor wel wat opfrissen? Dan kun je kiezen voor een toner.

Dit zeg je tegen de kapper

Heb jij binnenkort een kappersafspraak in de agenda staan of ben je na het zien van deze prachtige kleur helemaal om? Vraag dan bij de kapper om een donkerbruine (chocolade) haarkleur als basis. Heb je dat al dan zit je helemaal goed. Combineer dat met een subtiele balayage en wat face framing highlights aan de voorkant. Maar je kunt natuurlijk ook deze video laten zien.

Hoe vaak moet je eigenlijk naar de kapper?

Bron: Allure