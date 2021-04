Dit zijn de 3 grootste bruidsjurkentrends van het moment

Bridget Maasland is in de vierde aflevering van haar podcast ‘Bridget and Friends: chickchat’ bijzonder openhartig over sex. De presentatrice vertelt dat ze vroeger zelfs heel wat bizarre sexmomenten van dichtbij heeft meegemaakt, tijdens haar werk.

En dat zit zo.

Vreemde situaties

“Ik heb eigenlijk de meest vreemde situaties meegemaakt met mijn werk, in verband met sex”, vertelt Bridget Maasland in haar podcast. Ze laat het vallen in een openhartig gesprek over sex met haar vriendinnen Justine Marcella en Clarice Stenger. “Ik heb in parenclubs moeten draaien”, geeft Bridget als voorbeeld.

Vies zwembad

Ze vertelt dat, ook al nam ze geen deel aan de seksuele handelingen, ze toch echt in die wereld werd ondergedompeld. Er werd haar zelfs gevraagd om nog even een interview te doen in het zwembad waar even eerder nog mensen in klaarkwamen. Bij het vertellen hiervan maakt de presentatrice een overgeefgeluid. “Heel intens”, noemt ze de situatie.